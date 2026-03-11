Петербуржец под наркотиками привел ребенка в детсад и попал на видео

В Санкт-Петербурге очевидцы заметили странного шатающегося мужчину, который привел ребенка в детский сад. Они предположили, что тот находится в алкогольном или наркотическом опьянении. Блогер Владислав Акушко (akushko_vladislav) рассказал в соцсетях, что произошло.

По его словам, сначала отец долго стоял на проезжей части вместе с ребенком. Мужчина шатался, его буквально «штормило». Малыш между тем не знал, что делать.

«Приходим сегодня утром в сад, а отец одного из детей привел ребенка под „солями“. Представляете, отец под „солями“, под веществами наркотическими привел ребенка в садик?!» — заявил очевидец.

В итоге отец все же довел ребенка до сада. Мужчину вывели на улицу, а малыша забрала охрана и отвела в группу. На место вызвали полицию и скорую помощь.

«Это жесть, ребенка привести в сад в таком состоянии. Что бы у тебя в жизни ни происходило, но чтобы в таком состоянии ребенка своего привезти в сад? Я никогда такого не пойму», — заключил пользователь.

