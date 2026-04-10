«Всего лишь дал леща»: мужчина избил москвичку в ТЦ из-за замечания

В Москве мужчина ударил посетительницу торгового центра за то, что девушка попросила его потише говорить по телефону, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел накануне вечером в ТЦ Fort. Пострадавшая Анастасия рассказала, что в торговом центре за ней шел мужчина и громко разговаривал по телефону. Она сделала ему замечание, после чего мужчина начал кричать и оскорблять ее. Девушка ответила, что он может «разговаривать так с мамой», за это мужчина ударил ее по голове.

По словам пострадавшей, на место конфликта сбежались друзья нападавшего — предположительно, все молодые люди были уроженцами Чечни. Девушка вызвала полицию, но друзья нападавшего продолжали ее оскорблять. При этом Анастасия утверждает, что они также негативно высказывались о русских.

В отделении полиции брат нападавшего уговаривал ее не писать заявление, так как «их все равно отмажут». Виновник конфликта заявил, что «всего лишь дал леща». Анастасия считает, что парень может избежать наказания.

