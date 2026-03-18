Всего 50 тыс по суду: ставший инвалидом пассажир такси вынужден судится за выплаты
Мужчина стал инвалидом после того, как водитель «Яндекс Такси» влетел в столб в Москве. Он потерял трудоспособность, но получил по суду только небольшую компенсацию, сообщил в соцсетях юрист Александр Савин.
Адвокат пострадавшего рассказал, что авария произошла в 2020 году. Суд первой инстанции оценил ущерб здоровью его клиента в скромные 50 тыс. рублей. При этом, по его словам, «Яндекс Такси» придерживается позиции, что платить ничего не надо. Утрата трудоспособности у потерпевшего была 80%, потом ее изменили на 60%.
Юрист подчеркнул, что должен переломить эту ситуацию.
«Мы по-любому их всех дожмем и заставим платить пожизненно», — заявил Савин.
Он добавил, что поданы документы на апелляцию как с их стороны, так и со стороны агрегатора такси.
Комментарий «Яндекс Такси» касаемо судебных тяжб на момент написания новости отсутствует.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.