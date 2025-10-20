Все затянуло дымом: в Кемерове загорелся ТРЦ «Радуга»

сегодня в 17:30

В ТРЦ «Радуга» в Кемерове произошел пожар

В Кемерове в торгово-развлекательном центре «Радуга» произошел пожар. Посетители обратили внимание на дым в магазине под названием «1000 для удобной жизни», сообщает Сiбдепо .

Пресс-служба МЧС Кузбасса сообщила, что к моменту прибытия первых спасателей открытого огня или видимых признаков пожара не наблюдалось.

«Весь магазин затянуло дымом», — рассказали очевидцы.

До прибытия пожарных 20 человек эвакуировались из здания самостоятельно, обошлось без жертв. С очагом возгорания справился сотрудник магазина.

«В результате пожара в магазине обгорела электрическая гирлянда 2 пог. м», — уточнили в региональном МЧС.

