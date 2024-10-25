Все стабильно: что происходит в Коркине после беспорядков из-за громкого убийства

В населенном пункте Коркино Челябинской области стабилизировалась ситуация после резонансного убийства женщины-таксиста подростком. Она находится на личном контроле губернатора Алексея Текслера, сообщает пресс-служба правительства региона.

Местные жители устроили беспорядки после того, как узнали, что 17-летнего цыгана подозревают в убийстве 40-летней местной жительницы, матери двоих детей 11 и 15 лет. Люди напали на диаспору, подожгли два дома и несколько машин.

По предварительной информации, число задержанных достигло примерно 20 человек. Во время беспорядков в скорую обратились три человека.

Подозреваемый в убийстве задержан, в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Текслер отметил, что семье погибшей окажут необходимую поддержку. С детьми сейчас работает социальная служба. Правоохранители устанавливают все обстоятельства резонансного убийства.

Всего на улицы Коркина вышли около 150 человек. Администрация Челябинской области все время общалась с населением. На месте работали заместители губернатора Алексей Фартыгин и Роман Воллерт.

Самых активных участников волнений задержали, двоих человек госпитализировали. Их состояние оценивается как стабильное. Уже ночью жители Коркина вернулись в свои дома. Сотрудники правоохранительных органов патрулируют улицы. В пятницу в администрации состоится прием, на котором представители власти ответят на все вопросы населения.

Также полиция доставила в отдел второго молодого человека, который может быть причастен к убийству таксистки. В этот день он ехал в машине вместе с подозреваемым. Сейчас его проверяют.