Задержан еще один подозреваемый в причастности к убийству таксистки в Коркино

Полиция доставила в отдел второго молодого человека, который может быть причастен к убийству таксистки в Коркино, сообщает Mash .

В день убийства он ехал в машине вместе с задержанным подозреваемым. Сейчас его проверяют.

Отмечается, что беспорядки в городе закончились. Всего задержано около 55 человек.

В Коркине Челябинской области местные жители устроили беспорядки после того, как узнали, что 17-летнего цыгана подозревают в убийстве 40-летней местной жительницы. Люди напали на диаспору, подожгли два дома и несколько машин.

Толпа озлобилась на цыган после того, как 17-летнего подростка заподозрили в убийстве 40-летней женщины, которая его подвозила домой. Юношу уже задержали и возбудили уголовное дело, ход его расследования находится в центральном аппарате Следственного комитета России.