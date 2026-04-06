В Дагестане после прорыва земляного вала на Геджухском водохранилище подтоплены дома и социальные объекты, есть погибшие. Жители поселка Мамедкала рассказали о последствиях ЧП, сообщает газета «Известия» .

Земляной вал на Геджухском водохранилище прорвало после переполнения водоема. По предварительным данным, в поселке Мамедкала подтоплены 28 домов, эвакуированы около 100 человек. Сообщается о погибших.

Жительница региона рассказала, что лишилась жилья и имущества.

«Потеряла дом, одежду — все потеряла. Я не ожидала, что так будет. МЧС говорили: „Уходите из дома быстрее“. Единственное, что смогла вытащить, — документы, ребенка и одежду», — вспоминает со слезами на глазах жительница Дагестана.

Местный житель Багаудин Алимуратов отметил, что вода затопила не только дома, но и въезд в совхоз и больницу.

«Затопило все. Внизу еще больше (затопило – ред.), там два-три села», — добавил пострадавший от наводнения Ислам.

