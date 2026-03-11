Все четверо погибших под одним поездом в Москве — мужчины

Все четверо погибших на станции Маленковская в Москве — мужчины, сообщает Telegram-канал « 112 ».

Личности погибших устанавливаются. По предварительной информации, они нарушили правила нахождения на железнодорожной инфраструктуре.

По словам очевидцев, на этом участке пути поезда не останавливаются. Экспрессы проезжают на огромный скорости. До того, как на станции установили забор, через пути часто бегали безбилетники.

По факту случившегося проводится проверка.

11 марта в Москве произошла трагедия: поезд насмерть переехал сразу четыре человека.

