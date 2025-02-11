Все больше американцев слепнут после приема «Оземпика»

В США врачи и эксперты заявили об опасности известного препарата «Оземпик», который начали применять для быстрого похудения или при борьбе с диабетом. Все больше американцев начали терять зрение от использования этого лекарства, сообщает Daily Mail .

Эксперты опубликовали новое исследование о девяти пациентах, которые потеряли зрение после приема семаглутида, активного ингредиента «Оземпика». Одна из пострадавших решила вколоть себе семаглутид из-за того, что болеет диабетом, но уже на следующее утро женщина ослепла на один глаз. После этого она взяла двухнедельный перерыв, но решила повторить прививку, после чего ослепла и на второй глаз.

Другой пациент принимал активный ингредиент «Оземпика» на протяжении года, после чего у него началось кровотечение в левом глазу. Несмотря на это, доктора говорили американцу продолжать прием препарата, поскольку не нашли доказательств тому, что мужчина потерял зрение именно из-за этих уколов.

Ряд ранее обнародованных научных работ гласил, что инъекции «Оземпиком» вызывают воспаление и не дают крови поступать к глазу. Это приводит к слепоте, иногда — необратимой.