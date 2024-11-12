Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов заявил, что российские войска закрепились на восточных окраинах Курахово — самого крупного города на юго-западе Донбасса, который контролируют ВСУ. По его словам, армия России держит район у железнодорожной станции, сообщает РИА Новости .

«В Курахово идут боевые действия. Инициатива в руках наших ребят», — сказал Рогов.

Курахово имеет важное оперативное значение. При освобождении города российским военным откроется путь на запад к Великой Новоселке, где находится крупный логистический пункт армии Украины.

Для ВСУ Курахово также имеет стратегическую важность, поскольку населенный пункт прикрывает дорогу на Покровск — ключевой транспортный и железнодорожный узел, по которому снабжается донбасская группировка ВСУ. Имея контроль над Курахово, украинские силы могут обстреливать окраины Донецка и населенные пункты на юге Донбасса.