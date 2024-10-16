Минобороны РФ: в Курской области за сутки в плен сдались 6 солдат ВСУ

Украинская армия за сутки боев в Курской области потеряла до 70 человек ранеными и убитыми. Шесть солдат ВСУ сдались плен, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Малая Локня, Любимовка, Новоивановка, Новый Путь и Плехово. За сутки ВС РФ отразили 9 контратак украинской армии, которая потеряла также танк, БМП, 7 боевых машин и 2 автомобиля.

Авиация и ракетные войска нанесли удары по пунктам дислокации ВСУ в Сумской области. Противника поразили в районах населенных пунктов Вольная Слобода, Беловоды, Катериновка, Журавка, Лужки, Кислая Дубина, Мирополье, Сосновка, Павловка, Эсмань, Тополя и Юнаковка.

За сутки в Сумской области украинская армия потеряла более 350 человек. Также уничтожена 21 единица боевой техники. На этом направлении в плен сдались еще 6 военнослужащих ВСУ.

За все время боевых действий на курском направлении Киев потерял более 23 550 бойцов, 160 танков, 75 БМП, 100 БТР, 934 боевые бронированные машины, 639 автомобилей, 37 установок РСЗО, 189 артиллерийских орудий, в том числе американского производства. Также среди потерь ВСУ 9 установок ЗРК, 5 транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, 12 РЛС и другая инженерная техника.