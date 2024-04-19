ВС РФ уничтожили семь самолетов украинской армии за неделю

Российская армия за неделю уничтожила три истребителя МиГ-29 и четыре военно-транспортных самолета Ан-26 Воздушных сил Украины, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, все самолеты уничтожили на аэродроме базирования. Также ракетные войска, артиллерия и БПЛА российской армии уничтожили два радиолокатора наведения воздушных целей, четыре установки ЗРК С-300 и немецкую установку ЗРК IRIS-T.

За неделю авиация и средства ПВО сбили 10 американских ракет ATACMS, шесть британских ракет Storm Shadow, пять управляемых авиационных бомб Hammer французского производства и JDAM производства США. Также были сбиты две противолокационные американские ракеты HARM, четыре ложные воздушные цели MALD, две ракеты «Точка-У», 78 снарядов HIMARS, Vampire и «Ураган».

Средства ПВО сбили за неделю 1278 беспилотников противника. За это время в плен сдались 27 украинских солдат.

Ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Взрывы были слышны в Одессе, Днепропетровске, Павлограде.