ВС РФ уничтожили принадлежавшую ВСУ многофункциональную станцию RADA RPS-42
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За последние сутки российские военные лишили киевский режим многофункциональной радиолокационной станции RADA RPS-42 израильского производства, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Кроме РЛС, российские военные поразили инфраструктуру двух военных аэродромов и склады с боеприпасами ВСУ. Военно-техническое имущество противника также ликвидировано.
В течение суток ВС РФ ударили по цехам производства и местам хранения беспилотников, а еще по живой силе и военной технике украинской армии сразу в 129 районах проведения специальной военной операции.
Ранее сообщалось, что силами группировки войск «Центр» от присутствия ВСУ в Донецкой Народной Республике удалось освободить населенный пункт Гродовка.