сегодня в 14:14

Кроме РЛС, российские военные поразили инфраструктуру двух военных аэродромов и склады с боеприпасами ВСУ. Военно-техническое имущество противника также ликвидировано.

В течение суток ВС РФ ударили по цехам производства и местам хранения беспилотников, а еще по живой силе и военной технике украинской армии сразу в 129 районах проведения специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что силами группировки войск «Центр» от присутствия ВСУ в Донецкой Народной Республике удалось освободить населенный пункт Гродовка.