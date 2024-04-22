ВС РФ уничтожили позиционный район украинского ПВО в зоне спецоперации

сегодня в 14:01

Российские средства ПВО уничтожили за сутки в зоне спецоперации 240 беспилотников ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Оперативно-тактической авиации, ракетным войскам и артиллеристам ВС России удалось ликвидировать позиционный район ПВО и пункт хранения безэкипажных катеров ВСУ.

Также поражены живая сила и военная техника противника в 142 районах в зоне СВО.

Всего с начала военной спецоперации украинская армия потеряла 592 самолета, 270 вертолетов, 22 529 дронов, 508 ЗРК, 15 817 танков и других боевых бронированных машин, 1 269 боевых машин РСЗО, 9 040 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 21 232 единицы специальной военной автотехники.