ВС РФ уничтожили два склада ВСУ с боеприпасами и ракетами HIMARS

В Запорожской области ВС РФ ударили по двум украинским складам с боеприпасами

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале сообщил, что в Запорожской области на оккупированной территории ВСУ прогремел взрыв, в небо поднимается черный столб дыма.

По данным РИА Новости, в Запорожской области российские бойцы поразили склад с боеприпасами и военной техникой. Об этом агентству сообщили в подполье.

Мощный взрыв также зафиксировали в Матвеевке Запорожской области. В этом регионе киевский режим хранил не только боеприпасы, но и ракеты HIMARS.

Рогов ранее сообщал, что в Запорожской области на оккупированной Украиной территории прогремел взрыв. По предварительной информации, это мог быть удар ракетой «Искандер».