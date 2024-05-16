ВС РФ уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Российские военные уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Реактивные снаряды удалось сбить с помощью системы противовоздушной обороны.
Попытка украинского режима совершить атаку на Белгородскую область была пресечена в 16:30 мск.
Удар был совершен с использованием реактивной системы залпового огня «Ольха».