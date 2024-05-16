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ВС РФ уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над Белгородской областью

Происшествия

Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

Российские военные уничтожили два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» над территорией Белгородской области, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Реактивные снаряды удалось сбить с помощью системы противовоздушной обороны.

Попытка украинского режима совершить атаку на Белгородскую область была пресечена в 16:30 мск.

Удар был совершен с использованием реактивной системы залпового огня «Ольха».