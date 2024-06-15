ВС РФ ударили по расположению ВСУ и заводу в Орехове

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что удары российской армии пришлись на место дислокации бойцов ВСУ в селе Малая Токмачка и по заводу с военной техникой в Орехове на подконтрольной Киеву территории Запорожья. Об этом сообщает РИА Новости .

«Прилетело в склады возле железнодорожного узла и исправительной колонии № 88, которую используют ВСУ для дислокации личного состава и хранению техники», — уточнил Лебедев.

По его словам, в Орехове техника стояла в небольшом количестве.

Он добавил, что в Орехове и поселке городского типа Пологи слышали взрыв в нескольких километрах от прилета. Удар в городе был по территории, где располагается радиовышка.