ВС РФ ударили по аэродрому, где готовили принять истребители F-16
Фото - © Unsplash.com
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что прошлой ночью ВС РФ нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в Староконстантинове в Хмельницкой области. Об этом сообщает РИА Новости.
Он добавил, что один из ударов российская армия нанесла в направлении Староконстантиновского полигона, где, по информации подполья, располагается зарубежная военная техника и обучаются работе с ней бойцы ВСУ.
«Обучение производят иностранные инструкторы», — добавил Лебедев.
При этом военный аэродром в Староконстантинове постоянно становится целью для ударов ВС РФ. По информации подполья, на этой территории готовятся принять американские истребители F-16.
Как уточнил собеседник, еще одной целью ударов российской армии была электроподстанция. На объекте был слышен мощный взрыв, а в городе пропал свет.