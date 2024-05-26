ВС РФ ударили по аэродрому, где готовили принять истребители F-16

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что прошлой ночью ВС РФ нанесли серию ударов по военным и энергетическим объектам в Староконстантинове в Хмельницкой области. Об этом сообщает РИА Новости .

Он добавил, что один из ударов российская армия нанесла в направлении Староконстантиновского полигона, где, по информации подполья, располагается зарубежная военная техника и обучаются работе с ней бойцы ВСУ.

«Обучение производят иностранные инструкторы», — добавил Лебедев.

При этом военный аэродром в Староконстантинове постоянно становится целью для ударов ВС РФ. По информации подполья, на этой территории готовятся принять американские истребители F-16.

Как уточнил собеседник, еще одной целью ударов российской армии была электроподстанция. На объекте был слышен мощный взрыв, а в городе пропал свет.