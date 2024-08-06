ВС РФ нанесли удар по объектам критической инфраструктуры на Украине

Российские военные ударили по объектам критической инфраструктуры и другим военным целям, в том числе предприятиям ВПК на Украине, сообщает Telegram-канал «Военное обозрение» .

Как написали местные ресурсы, ВС РФ атаковали объекты с помощью дронов-камикадзе и ракет наземного базирования. Взрывы слышали в Харькове, под Киевом, в Сумах, Херсонской и Полтавской областях.

Вечером в понедельник украинские Воздушные силы ВСУ заявили о появлении в небе беспилотников-камикадзе «Герань». Это было в районе 23 часов.

Также украинские паблики рассказали, что были слышны взрывы в Киеве и Броварах. Столичная ВГА отметила, что над Киевом якобы были сбиты две ракеты ОТРК «Искандер». При этом очевидцы заявили, что прилет был очень мощным, явно не похоже на «обломками ракет».

Возможно, ударили по оборонному предприятию в Броварах. Местные увидели огромный огненный столб, а потом в этом районе все заволокло дымом.