сегодня в 07:26

ВС РФ нанесли удар дронами по компункту ВСУ, когда украинцы снимали TikTok

Бойцы ВСУ привлекли внимание российских операторов беспилотников, снимая видеоролики на телефон около командно-наблюдательного пункта (КНП), так они навели удар, сообщает РИА Новости .

«Поразили КНП, расположение у него было „хорошее“, разведка наблюдала бесконечное перемещение личного состава. Снимали друг друга на видео», — уточнил оператор с позывным Печорин.

По его словам, российские военные предположили, что украинцы снимают ролик для соцсети TikTok.

Удар ВС РФ достиг поставленной цели. Был ликвидирован блиндаж противника, находящийся в районе населенного пункта Горняк в ДНР.