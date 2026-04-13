Врачи в Подмосковье ампутировали пальцы мальчику после взрыва петарды

Как рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин, ребенок в текущий момент находится в удовлетворительном состоянии. Врачи продолжают за ним наблюдать.

Инцидент произошел 12 апреля в районе школы на улице Бугрова. Школьник гулял вместе с товарищем и нашел на земле петарду. Он попытался ее зажечь, но та не воспламенилась.

Тогда мальчик положил ее в карман. После этого пиротехника внезапно рванула, причинив ребенку травму руки.

Ему оторвало два пальца, был риск лишиться третьего. Школьника доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля в Красногорске. Врачи пытались спасти руку, но в итоге им пришлось ампутировать часть пальцев.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.