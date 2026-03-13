Врачи рыдали, когда убивали: под Пензой забили 128 коров, тела бросили догнивать

Семья из села Приволье Пензенской области обратилась к главе СК Александру Бастрыкину с криком о помощи. Пользовательница Сети по имени Тина (recepti_tina) опубликовала ужасающие видео, на которых варварски уничтожают скот. По словам семьи, 128 коров и быков убили якобы по приказу местных властей, а трупы сожгли не до конца и бросили гнить возле могильника.

24 января семья вызвала ветврачей, чтобы те бирковали скот, который разводили в личном подсобном хозяйстве. На видео видно, что коровы содержатся с любовью, они ухожены, у них достаточно сена. Врачи взяли мазок у одного из быков, а на следующий день поставили карантин без объяснения причин, при этом результаты анализа не показали.

Через пару дней прямо посреди деревни вырыли могильник. ОМОН, полиция и ветврачи снова пришли к семье и изъяли весь скот, аргументируя тем, что животные больны и их нужно убить.

«Мы попросили у ветврачей, сотрудников полиции показать нам документ об изъятии скота либо анализы, что у нас больная скотина. Нам ничего не показали, не дали в руки каких-либо документов, только якобы приказ губернатора показали, держа на расстоянии. Этот якобы документ не давали читать, говорили, что это секретно. Они просто напугали нас сотрудниками полиции и ОМОНа, изъяли у нас скот и сожгли. Ветврачи, когда убивали скот, сами плакали, что убивают полностью здоровых животных», — рассказывает пострадавший.

На замечания, что быки полностью здоровы, никто не реагировал. После уничтожения туши валялись рядом с могильником двое суток, их растаскивали дикие животные, собаки, грызуны. Автор ролика задается вопросом, если это заразные коровы, почему так халатно отнеслись к уничтожению останков? Семья вызвала полицию, которая зафиксировала это.

«После вызова полиции они сразу засуетились и приехали сжигать до конца. Получается, что скот валялся практически неделю! Министерство сельского хозяйства Пензенской области вовремя не проводило ветеринарные прививки, вакцинацию не делали. Министр нам говорил, что всю сумму компенсирует, сейчас они нам не хотят ничего платить, мы сидим без денег!» — жалуется владелец теперь уже пустого подсобного хозяйства.

Пострадавшая семья обратилась к Бастрыкину с просьбой провести расследование и получить хотя бы компенсацию за уничтоженный скот, который выращивали годами.

