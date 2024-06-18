Врачи Балашихи спасли жизнь водителю электросамоката после ДТП

В Подмосковье скорая медицинская помощь доставила 44-летнего мужчину с закрытой травмой живота в приемное отделение филиала № 3 Балашихинской больницы. Экстренная помощь мужчине потребовалась после того, как он врезался на электросамокате в пешехода. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

При столкновении электросамокатчик упал через руль на дорогу. Основной удар пришелся на область под левым ребром. Со слов пациента, с травмой живота он отправился домой. Примерно через час вызвал скорую — боль в левом подреберье стала нестерпимой.

«Обследование показало обширные разрывы селезенки, которые невозможно надежно ушить, и внутрибрюшное кровотечение. Из-за риска большой потери крови такие травмы в большинстве случаев заканчиваются летальным исходом. Можно сказать, что пациенту повезло: его экстренно прооперировали и он остался жив, правда, селезенку пришлось удалить. Человек может прожить без этого органа — он не жизненно важный. Селезенка выполняет функцию депо крови, восполняет ее циркулирующий объем при кровопотере, а также является органом иммунной системы», — пояснил заведующий хирургическим отделением Денис Гулькин.

Мужчину выписали на 12-й день после операции в удовлетворительном состоянии. Он обещал врачам, что забудет про электросамокаты и будет ходить пешком.

Специалисты предупреждают, чтобы избежать подобной травмы, нужно быть внимательным и осторожным при управлении данным видом транспорта.

За обеспечением жителей Подмосковья качественной медпомощью следит министерство здравоохранения региона. Оно продолжает закупать в больницы и поликлиники новое медицинское оборудование. Это различные комплексы для электрохирургии, лечения неврологических отклонений, восстановления после перенесенных заболеваний дыхательной, сердечно-сосудистой и других систем организма. Кроме того, поступает новое «тяжелое» оборудование для проведения диагностики: КТ, МРТ, рентгеноаппараты, флюорографы и маммографы. Такая медтехника в «цифре» позволяет оперативно получить заключение самых лучших специалистов в удаленном режиме.