Российский военный: впервые с 2014 года ВС РФ прорвали оборону ВСУ под Торецком

Автор Telegram-канала «Очередной СВОшник», военнослужащий ВС РФ по имени Александр рассказал об успехах армии России на фронте. По его словам, впервые с 2014 года ВС РФ удалось прорвать оборону ВСУ под Торецком, сообщает «ФедералПресс» .

Российская армия на этой неделе зашла на территорию поселка Нью-Йорк, расположенного к югу от Торецка (ДНР). Благодаря этому российские войска инициировали окружение ВСУ непосредственно в городе.

«ВСУ держали Торецк с 2014 года. Сейчас ВС РФ прорвали их оборону сразу в нескольких местах. После того, как штурмовики вышли в глубоком украинском тылу в Кирово через подземный тоннель и взяли огромный кусок территории, украинцы посыпались. У них началась паника», — поделился военный блогер.

Для предотвращения прорыва ВС РФ украинское руководство переместило 95-ю аэромобильную бригаду с позиций под Кременной на торецкое направление и усилило ее силами из Харькова.

Как рассказал российский военный, панические меры ВСУ по заполнению пробелов фронта посредством переброски подразделений с одного сектора на другой указывают на недостаток бойцов в армии Украины.