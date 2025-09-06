Возможно, наркотики: вахтовики из Пермского края отравились под Казанью

Вахтовики из Пермского края умерли и впали в кому от отравления под Казанью

В Татарстане 4 сентября в полицию поступило сообщение о массовом отравлении в местном кафе в селе Тюлячи, сообщает «КП — Пермь» .

«От отравления неизвестным веществом умер 38-летний житель Кунгура», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Он добавил. что на вечер 5 сентября еще двое мужчин, 27 и 40 лет, находятся в тяжелом состоянии после отравления.

Местные следователи возбудили дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Но при проверке кафе никаких опасных веществ в продуктах не обнаружили. Был сделан вывод, что люди отравились в другом месте. В то же время специалисты выяснили, что все трое пострадавших употребляли наркотики. По месту жительства мужчин нашли запрещенные вещества.

После этого постановление о возбуждении уголовного дела отменили. Как уточнил источник, погибший и один пострадавший — жители Кунгурского района Пермского края, они трудились в Татарстане вахтой.