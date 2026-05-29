Возлюбленные-сапбордисты из Омска могли утонуть в Иртыше

В Омске продолжают разыскивать пару сапбордистов, которые отправились в сплав и не вернулись. Предварительно, они утонули в Иртыше, сообщает SHOT .

40-летний Анатолий и 43-летняя Ольга отправились на свидание на сапбордах на 1-2 дня. Когда они не вернулись, родные забили тревогу. В последний раз влюбленных видели в понедельник вечером, когда они проплывали под метромостом. При этом тогда стояла прохладная погода, дул сильный ветер.

В мае Иртыш становится особенно опасен для сапбордистов и малых судов из-за сильного течения, водоворотов и ледяной воды. Кроме того, в это время температура воды составляет всего плюс 13 градусов. Если человек упадет в нее, то он может быстро потерять силы и утонуть.

В мае Иртыш уже забрал двух жертв — это 16-летний подросток, который на спор спрыгнул с пирса в воду и утонул, а также 39-летний бизнесмен, упавший с пришвартованного катера. Труп мужчины так и не был обнаружен.

