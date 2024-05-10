Возле Одессы ВС РФ уничтожили склад ракетного вооружения западного производства

сегодня в 15:16

Ракетные войска, артиллерия и дроны группировок войск ВС РФ ликвидировали в районе города Одесса на Украине склад ракетного вооружения, которое было произведено в странах Запада, сообщает пресс-служба российского министерства обороны.

Также были ликвидированы радиолокационные станции зенитного ракетного комплекса С-300, обнаружения и сопровождения воздушных целей П-19.

Еще ВС РФ поразили склад топлива объединенного центра материально-технического обеспечения украинской армии.

С помощью авиации и средств ПВО сбили самолет Су-27 ВСУ, уничтожили три американские оперативно-тактические ракеты ATACMS, 17 французских управляемых авиабомб Hammer и американских JDAM, 30 реактивных снарядов GLSDB, HIMARS, «Ураган» и Vampire, 163 дронов противника.

За прошедшую неделю на линии боевого соприкосновения ВС РФ и ВСУ сдались в плен 13 бойцов противника.