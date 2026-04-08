Возгорание в ТЦ «Стайер» в Домодедово локализовано

В городском округе Домодедово 8 апреля произошло возгорание в торговом центре «Стайер», расположенном по адресу: улица Корнеева, дом 1А. По предварительной информации, пожар начался около 15:00. Очаг возгорания находится на крыше здания, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Площадь пожара составляет порядка 30 кв. м. Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место — задействованы семь пожарных автомобилей, полиция, карета скорой помощи. По состоянию на 17:00 возгорание локализовано, продолжается тушение.

Из здания торгового центра были эвакуированы 60 человек, в том числе 10 детей. Как уточняется, эвакуация прошла организованно. По информации на 17:00 8 апреля, пострадавших нет.

Причины произошедшего будут установлены по итогам проверки и проведения соответствующей экспертизы.

В настоящее время торговый центр закрыт для посетителей. Ситуация находится на контроле профильных служб.

