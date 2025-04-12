Возгорание площадью 50 кв м потушили на складе в Балашихе

На складе на Новомилетском шоссе в Балашихе произошел пожар, его площадь составила 50 кв. м, сообщается на сайте подмосковного главка МЧС РФ.

Сигнал о возгорании поступил в 21:37 11 апреля. По приезду пожарных наблюдалось очаговое горение здания. В 21:50 — ранг пожара повысили до № 3, в 22:42 его снизили до № 2.

В 22:49 специалисты локализовали огонь, а 23:08 потушили открытое горение. В 23:57 они ликвидировали последствия пожара. В результате ЧП на складе погибших и пострадавших нет.

На тушение огня привлекались 100 человек и 32 единицы техники, в т. ч. от МЧС 46 человек и 14 единиц техники.

Всего за прошедшие сутки произошло 26 пожаров. На вызовы выезжали 228 человек и 65 единиц техники.