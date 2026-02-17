«Вот труба, вот наша крыша лежит»: мощный ветер сбивает людей с ног на Чукотке

сегодня в 11:31

Мощный ветер сбивает людей с ног и сносит крыши на Чукотке

Циклон накрыл Анадырь, там дует мощный ветер, который сносит крыши и сбивает людей с ног, сообщает Mash .

Порывы сильнейшего ветра достигают скорости 40-50 м/с. Жители ползут по улицам на четвереньках, также сорванные листы железа летают и валят прохожих с ног.

Местные власти отменили уроки в школах. Часть города осталась без света, а общественный транспорт не работает.

«Вот труба от дома лежит, вот, короче, наша крыша. У меня потолок прогнулся», — показал снесенную металлическую крышу один из жителей.

Также очевидцы сняли, как прохожие ползут на четвереньках по улице, а один из жителей помог девушке, державшейся за столб, подойти к маршрутке.

На сайте Гидрометцентра РФ показано, что в Чукотском автономном округе действует «красный» уровень погодной опасности из-за ветра с порывами 35-40 м/с. «Красный» уровень означает, что погода очень опасна, есть вероятность крупных разрушений и катастроф.

