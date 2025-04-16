«Вот так они капремонт делают»: в Уфе кусок шифера чуть не убил отца с ребенком

В Уфе кусок шифера с крыши чуть не упал на коляску с ребенком

В Уфе кусок шифера рухнул с крыши и едва не убил мужчину, который гулял около подъезда с детской коляской, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости» .

Инцидент произошел в среду вечером у жилого дома на Кремлевской улице.

На опубликованных кадрах с камеры видеонаблюдения видно, как мужчина гуляет с коляской во дворе жилого дома. Вдруг с крыши падает кусок шивера и разбивается об асфальт в метре от уфимца с ребенком. Затем с крыши падает еще два куска облицовки.

В результате происшествия мужчина и его ребенок не пострадали, так как успели спрятаться под козырек подъезда. По словам жильцов дома, недавно в многоэтажке завершились работы по капремонту.