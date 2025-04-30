Восстание машин: Lada без водителя протаранила супермаркет в Екатеринбурге

Машина без водителя въехала в магазин в Екатеринбурге

В Екатеринбурге автомобиль без водителя врезался в здание супермаркета. Возможно, спешил на распродажу, иначе трудно объяснить нелепую аварию. Легковушка протаранила вход в магазин на улице Кирова, сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

Камеры запечатлели, как в 7:50 двери автоматически открылись перед необычным «покупателем». Им оказался автомобиль Lada, который врезался в левую стойку входной группы. За рулем никого не было.

По словам очевидцев, водитель припарковался перед входом и выключил двигатель. Однако, пока он находился в магазине, машина неожиданно начала движение. В результате столкновения поврежден бампер автомобиля, сломана стойка и разбиты стекла входной группы.

Сотрудники Госавтоинспекции расследуют обстоятельства произошедшего. По предварительным данным, водитель допустил самопроизвольное движение автомобиля при попытке запуска двигателя. На мужчину уже наложен штраф за отсутствие полиса ОСАГО. Ему также предстоит выплатить магазину компенсацию в размере полумиллиона рублей за причиненный ущерб.