Восьмиклассница забеременела от 22-летнего парня в Тверской области

В Тверской области 15-летняя школьница забеременела от 22-летнего парня, с которым встречалась, сообщает SHOT .

Первая близость у пары была в декабре, а через три месяца на осмотре гинеколога подростку сказали о беременности.

Девушка рассказала о случившемся родителям, которые обратились в полицию.

Будущего отца ребенка задержали. Молодой человек утверждает, что все было по любви, а также просит не разлучать его с девушкой.

В полиции в отношении парня возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Сейчас он находится под подпиской о невыезде.