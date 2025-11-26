Восьмиклассник устроил стрельбу из газового пистолета на уроке во Владивостоке
В одной из школ Владивостока восьмиклассник на уроке немецкого языка стал стрелять из газового пистолета, сообщает РЕН ТВ.
Подросток распылял газ в сторону доски, возле которой находился учитель.
Из-за газа у одноклассников полились слезы, многим обожгло дыхательные пути. Также 14-летняя школьница получила легкий химический ожог глаз.
Всего в результате инцидента пострадали семь человек. Эвакуации учеников из школы не было.
Сейчас инспекторы по делам несовершеннолетних работают на месте инцидента.
