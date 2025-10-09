Воровка из Петербурга перечеркнула свое будущее ради бутылки алкоголя
Девушка из Пушкина в Санкт-Петербурге, предположительно, устроила ряд краж в подъездах ради спиртных напитков. Против нее возбудили уголовное дело, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.
Правонарушения совершила, предположительно, 33-летняя девушка. Ее обвиняют в двух кражах. Пострадавшим был нанесен материальный ущерб.
Женщина в мае 2023 года, предположительно, украла детскую коляску с вещами из подъезда дома на улице Саперной. Размер ущерба составил 10,5 тыс. рублей.
В июне 2023 года она украла велосипед за 20 тыс. с лестничной площадки дома на улице Архитектора Данини. Женщина признала свою вину.
Она рассказала, что продала украденные предметы. На полученные средства приобрела алкогольные напитки.
Уголовное дело отправили в Пушкинский районный суд Петербурга. Его будут рассматривать.
