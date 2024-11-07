Воронежская область отбивает массированную атаку беспилотников
ПВО сбила более десяти украинских беспилотников над Воронежской областью
Система ПВО сбила более десяти украинских беспилотников над тремя районами Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.
«Ещё более десяти БПЛА сбито в трёх районах области», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
Ранее над Воронежской областью сбили один дрон ВСУ, над Брянской областью — два реактивных БПЛА.