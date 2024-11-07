Воронежская область отбивает массированную атаку беспилотников

сегодня в 03:51

ПВО сбила более десяти украинских беспилотников над Воронежской областью

Система ПВО сбила более десяти украинских беспилотников над тремя районами Воронежской областью, сообщил губернатор Александр Гусев.

«Ещё более десяти БПЛА сбито в трёх районах области», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Ранее над Воронежской областью сбили один дрон ВСУ, над Брянской областью — два реактивных БПЛА.