ПВО сбила два беспилотника над Брянской областью
Губернатор Брянской области сообщил о двух сбитых БПЛА
Система ПВО сбила два реактивных украинских беспилотника над территорией Брянской области. сообщил губернатор Александр Богомаз.
«Два реактивных беспилотных летательных аппарата самолетного типа уничтожены над территорией Брянского района силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений нет, добавил Богомаз.
Ранее Минобороны сообщило о пяти сбитых беспилотниках над территориями Брянской о Белгородской областей.