Воробьев: жительница Раменского округа пострадала в результате атаки БПЛА

сегодня в 15:21

Один беспилотник ВСУ был сбит вблизи деревни Соколово-Хомьяново Раменского округа. В результате атаки пострадала 75-летняя женщина, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Обломки дрона упали на территорию СНТ «Малиновка». Повреждены три дома. Пострадавшую женщину госпитализировали. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

«С 23:00 до 09:00 в небе над Московской областью было уничтожено еще 9 беспилотников», — написал Воробьев в своем Telegram-канале.

По одному дрону сбили в Домодедове, Подольске, Рузе, Можайске, Наро-Фоминске. По два — в Истре (в районе села Ершово и западнее деревни Чесноково) и Одинцове (вблизи СНТ «Светлана» и в поселке Николина Гора).

В Истре в результате атаки БПЛА повреждены фасад и остекление жилого дома. Объекты критической инфраструктуры не пострадали.

На местах падения дронов в усиленном режиме работают спецслужбы. Они также ликвидируют последствия атаки.