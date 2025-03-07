Вооруженный мужчина захватил заложницу в аэропорту Алматы

Мужчина с ножом ворвался в аэропорт Алматы, схватил сотрудницу и начал угрожать зарезать ее. Одному из пассажиров удалось обезвредить неадеквата, сообщает « Осторожно, новости ».

Незнакомец, взявший заложницу, не стал предъявлять какие-либо требования. Он угрожал женщине убийством в течение нескольких минут.

Через время один из пассажиров предложил заменить собой сотрудницу аэропорта. Он подобрался к нападавшему, встал рядом с ним, а затем выхватил у неадеквата нож.

Полиция задержала злоумышленника. Его личность устанавливается. Правоохранители выясняют мотивы неадеквата.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев оценил геройский поступок мужчины. Он поручил представить пассажира к государственной награде.