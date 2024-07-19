сегодня в 16:08

Российские военные освободили населенный пункт Юрьевка в Донецкой Народной Республике. Они также ударили по трем механизированным, двум мотопехотным, пехотной и десантно-штурмовому соединениям ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Помимо этого, бойцы поразили две бригады теробороны и отразили 38 контратак подразделений украинской армии.

На направлении работы группировки ВС РФ «Центр» украинская армия за неделю потеряла 2215 бойцов и 11 боевых бронированных машин. Под удар также попали боевая машина пехоты Bradley производства США, два бронетранспортера М113 и бронемашина MaxxPro американского производства.

ВС России продолжают проведение СВО на территории Украины.