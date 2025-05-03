Вооруженная массовая драка произошла на концерте рэпера ICEGERGERT в Уфе

В Сети появилось видео с концерта рэпера ICEGERGERT в Уфе, где толпа поклонников исполнителя сцепилась в драке друг с другом. В какой-то момент один из участников конфликта поднял над толпой предмет, похожий на пистолет, но до выстрелов дело не дошло, сообщает SHOT .

Предварительно известно, что конфликт начался из-за того, что один из фанатов случайно ударил другого в слэме. После этого началась потасовка.

На опубликованном видео один из участников конфликта прошел вдоль толпы с поднятым предметом, похожим на пистолет. Сам рэпер в это время продолжал петь и не останавливал концерт.

Через какое-то время драка снова повторилась, но когда закончился концерт, все мирно разошлись по домам. В настоящее время в обстоятельствах, зафиксированных свидетелями на видео, разбираются полицейские.