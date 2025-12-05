«Вонючее, б****»: под Ростовом грузовику не дали отвезти отходы на полигон

Жители Аксайского района в Ростовской области остановили грузовой автомобиль, перевозивший отходы в сторону полигона «Южного города». По утверждению очевидцев, содержимое цистерны напоминало мазут, аналогичный обнаруженному в Семикаракорске, и от него исходил резкий запах, сообщает Don Mash .

Местные жители, приняв во внимание опыт соседнего района в деле закрытия мусорной свалки, организовали мониторинг грузового транспорта. В ходе проверки одной из машин было обнаружено вещество с резким, отталкивающим запахом.

«Смотрите, как жидкость в кузове ***** под землей трясется. Везет мазут. <…> Просто внутри у него мазута, и трясется все. Что-то ***** такое. Вонючее, *****, парит *****», — сказал автор видео, демонстрируя груз из кузова.

По словам водителя, груз был доставлен из Ростова-на-Дону, с территории Военведа. Местные жители предполагают, что опасные отходы предназначались для захоронения на их территории.

Ранее в Семикаракорске суд постановил о закрытии полигона, где осуществлялось захоронение опасных химических отходов. Прокурорская проверка выяснила, что организация «Южный город» утилизировала отходы в специально вырытые котлованы с грубыми нарушениями технологических норм, в частности, отсутствовала защита от проникновения вредных веществ в почву.

Изначально документация прошла государственную экспертизу, которая не выявила никаких отклонений от нормы. В настоящий момент работа полигона приостановлена на 60 суток.

