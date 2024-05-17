Вокалистку питерской группы UNA Анастасию Котову забил до смерти парень
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Вокалистка музыкальной группы UNA из Санкт-Петербурга Анастасия Котова была убита в результате ссоры с парнем, сообщает SHOT.
Как стало известно, девушка приехала к молодому человеку в гости. Вечером пара поссорилась, из-за чего 31-летний Артем несколько раз ударил девушку.
Анастасия упала и перестала двигаться. Мужчина испугался и позвонил в полицию.
Полицейские задержали Артема. Молодой человек сознался в содеянном. Теперь ему грозит арест и до 15 лет колонии.