Вокалистку питерской группы UNA Анастасию Котову забил до смерти парень

сегодня в 12:25

Вокалистка музыкальной группы UNA из Санкт-Петербурга Анастасия Котова была убита в результате ссоры с парнем, сообщает SHOT .

Как стало известно, девушка приехала к молодому человеку в гости. Вечером пара поссорилась, из-за чего 31-летний Артем несколько раз ударил девушку.

Анастасия упала и перестала двигаться. Мужчина испугался и позвонил в полицию.

Полицейские задержали Артема. Молодой человек сознался в содеянном. Теперь ему грозит арест и до 15 лет колонии.