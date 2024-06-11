Портал Foreign Combatants, занимающий сбором данных о воюющих за ВСУ иностранцах, рассказал о 22-летнем уроженце Ниццы Орельене Ферранти. Французский наемник расстреливал пленных российских солдат и снимал это на видео, после чего выкладывал кадры в Сеть, сообщает aif.ru .

Француз служит в батальоне «Карпатская Сечь», ранее он воевал в Ираке за курдов из группировки «Силы сопротивления Синджара» (входит в состав курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG)). В марте 2022 года Орельене Ферранти, известный по позывному Аурелио, попал на Украину и стал воевать на стороне Киева. Тогда молодой француз примкнул к добровольцам из Латинской Америки.

Наемник из США Джон Макинтайр, который воевал за Украину и позже перешел на сторону России, также подтвердил факт издевательств над пленными со стороны Аурелио. По его словам, молодой француз, как и ряд других иностранцев-военнослужащих ВСУ, «совершали казни и с гордостью хвастаются этим и своими неонацистскими татуировками».

«Несколько участников показывали видео, на которых они казнили русских пленных. В первую очередь Рико Чавес из Португалии, Назар Кузьмин из Аргентины и Аурелио из Франции», — написал Макинтайр в своем Telegram-канале.

Джон Макинтайр также служил в «Карпатской сечи».