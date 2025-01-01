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Военный устроил гонки в стиле GTA в Благовещенске

В Благовещенске в среду в среду пьяный военный на иномарке устроил с полицией гонки в стиле видеоигры GTA, сообщает Baza .

Сотрудники ГИБДД около 1 часа гонялись за водителем за рулем Toyota, которые ездил по улицам города. За это время злоумышленник успел повредить несколько автомобилей.

В итоге машину нарушителя заблокировали, но тогда водитель попытался вырваться и пошел на таран полицейского автомобиля.

Владельцем Toyota оказался 36-летний военнослужащий. Он был пьян. Мужчину передали в военную комендатуру.