Военный самолет рухнул в американском штате Нью-Мексико

Военный самолет потерпел крушение в американском штате Нью-Мексико, пишет РИА Новости со ссылкой на местный портал Kob.

«Экстренные службы реагируют на сообщение о крушении военного самолета рядом с Рио-Браво. По официальным данным, самолет упал в южной части аэропорта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что пилот был доставлен в больницу с сотрясением мозга.

Также в Сети распространяются кадры, на которых видны обломки самолета, залитые пожарной пеной.