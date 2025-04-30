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Военный грузовик полностью выгорел на трассе в Подмосковье

Военный грузовик вспыхнул на съезде с трассы М4 «Дон» в Московской области. Инцидент произошел глубокой ночью около Ступина, сообщает Mash .

В момент возгорания рядом с военным грузовиком было еще два автомобиля.

Техника полностью выгорела. Причина пожара пока неизвестна. О пострадавших также не сообщалось.

Ранее на 97-м км дороги Москва – Дмитров – Дубна в Талдомском округе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, затем машины загорелись. Два человека погибли, одного доставили в больницу.