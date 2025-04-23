Страшные кадры: машины сгорели после лобового столкновения в Подмосковье

Два человека погибли при лобовом столкновении авто в Талдомском округе

На 97-м км дороги Москва-Дмитров-Дубна в Талдомском округе произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей, затем машины загорелись, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Подмосковью.

ДТП случилось в районе 06:45 в среду. В результате данной аварии два человека погибли, один доставлен в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства дорожной аварии. По результатам начатой проверки будет принято решение в рамках законов РФ.

Ранее в Московской области видеорегистратор записал жесткую аварию с участием легковушки и тягача. Тягач поравнялся с черной машиной и подрезал ее. Из-за резкого удара авто развернуло, оно врезалось в ограждение, подлетело и перевернулось в воздухе.