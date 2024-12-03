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Военные США нанесли авиаудары по провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии

Американская авиация нанесла удары по территории провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Тем самым она поддержала курдские формирования, сообщает ТАСС со ссылкой на SANA.

Американские самолеты нанесли удары в поддержку так называемого Военного совета Дейр-эз-Зора. Он имеет связь с курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС).

Военные США атаковали провинцию Дейр-эз-Зор. Она расположена на востоке арабской республики.

По данным SANA, сейчас между солдатами сирийской армии и курдскими формированиями происходят вооруженные столкновения. В частности бои проходят в районе населенного пункта Табият Джазира.