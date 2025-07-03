Богомаз: ВСУ специально ударили по частному авто, погиб мужчина

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают атаковать Брянскую область, стремясь нанести максимальный ущерб мирному населению. Один из последних ударов пришелся на частный автомобиль, в котором находились мужчина и женщина. В итоге мирный житель погиб, его спутница травмирована, об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Происшествие случилось в селе Алешковичи Суземского района Брянской области. От удара FPV-дрона погиб мужчина, а женщина получила травмы. Пострадавшую в срочном порядке госпитализировали в одну из больниц, где ей уже оказывают квалифицированную помощь.

Богомаз выразил соболезнование родным погибшего, а пострадавшей пожелал скорейшего восстановления. Обеим семьям будет оказана вся необходимая помощь, в том числе материальная.

«Уважаемые земляки! Враг действует бесчеловечно и подло, атакует мирных граждан. Будьте бдительны, соблюдайте необходимые меры безопасности», — обратился к населению Брянской области Богомаз в Telegram-канале .

Ранее 3 июля ВСУ атаковали село Ломаковка в Стародубском муниципальном округе. Там мужчина получил ранение.